منيو العزاب في سابع يوم رمضان.. مكرونة مبكبكة ومهلبية بالمانجو

يهل علينا شهر رمضان الكريم وتأتي معه حيرة "منيو" المائدة الرمضانية، وهو الأمر الذي يقع فيه الشباب والشابات المغتربين فيتجدد يوميا تفكيرهم في تناول الوجبات السريعة التي قد تكلفهم الأموال الطائلة.

ويقدم "هُن" وجبة سريعة يمكن للمغترب إعدادها بكل سهولة.

المكرونة المبكبكة

المكونات

بصل متوسطة الحجم، ومفرومة ناعماً.

فلفل رومي مفرومة ناعماً.

جزر.

كوب ونصف من معجون الطماطم.

5 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

3 قطع من لحم الضأن.

نصف كوب من حبوب البازيلاء.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر.

ربع كيلو من المكرونة "النوع حسب الرغبة".

6 أكواب من الماء.

طريقة التحضير

- نضع زيت الزيتون في قدر عميق، ثم نضيف البصل ونقلّيه جيداً معه.

- نضيف الفلفل الرومي والجزر ومعجون الطماطم والبازيلاء والملح والفلفل الأحمر وقطع اللحم إلى القدر، ونقلي المكونات مع بعضها البعض.

- نضيف الماء ونتركها حتى تنضج مع اللحم لمدة 45 دقيقة، على نار هادئة.

- بعد أن تنضج المكونات وتصبح طرية، نضيف المكرونة إلى القدر، ثم نقلبها مع المكونات حتى تمتزج، ونتركها لتنضج على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

- بعد أن تنضج المكرونة المبكبكة، نرفع القدر عن النار، ثم نسكب المكرونة في طبق التقديم.

السلطات

سلطة التونة

المكونات

علبة تونة.

طماطم.

فلفل.

حبيبات من الذرة.

بقدونس مفروم.

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جزر مبروش.

بصلة مفرومة.

زيت الزيتون.

عصير الليمون.

ملح.

مايونيز.

طريقة التحضير

- أفرغ التونة من العلبة في طبق واهرسيها جيداً حتى تصبح قطعاً صغيرة.

- أضيفي الطماطم.

- اخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض جيداً.

الحلويات

مهلبية المانجو

المقادير

لتر حليب

نصف لتر كريمة خفق أو كريمة لباني "ومن الممكن استبدالها بنصف لتر حليب مضاف عليه ربع كوب بودر كريم شانتيه".

كوب ونصف سكر

لتر مانجو بيوريه

9 ملعقة كبيرة نشا

نصف ملعقة صغيرة سائل فانيليا

500 جم مانجو مكعبات للتقديم

نعناع فريش للتقديم

طريقة التحضير

- يخلط الحليب مع الكريمة والسكر والنشا ونقلب حتى يذوب النشا تماما، بعيدا عن النار.

- يرفع الخليط على النار ويقلب باستمرار حتى يغلي ويصل للسمك المطلوب.

- ترفع المهلبية من على النار ويضاف لها الفانيليا وبيوريه المانجو.

- يقلب الخليط حتى تمتزج المكونات تماما، ثم تصب المهلبية في كاسات التقديم.

- يزين الوجه بقطع المانجو.

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