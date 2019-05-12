نيويورك - لايف ستايل
امتلأ أسبوع العرائس في نيويورك لصيف 2020 بأجمل الموديلات والقصات العصرية الأنثوية بتوقيع أهم الماركات العالميّة المعروفة، وفي هذا المقال نعطيكم نبذة عن أجمل الفساتين التي قدمتها أهم دور الأزياء ضمن أسبوع الموضة العرائسي في نيويورك لتتعرفي من خلالها عزيزتي العروس على أحدث موديلات فساتين زفاف موضة 2020، التي سيطرت على عرش موديلات فساتين الزفاف لهذا الموسم، لتستوحي منها إطلالتك وتتألقي في يومك المميز وتكوني بأبهى مظهر ومواكبة لأحدث صيحات الموضة.
فساتين زفاف بموديل Off the Shoulder
فرضت هذه الصيحة الجميلة نفسها على منصة العروض لصيف 2020، وقدمت هذا العام بموديلات رائعة مع أكمام منتفخة وتنوعا يحاكي جميع الأذواق، لتظهر العروس بغاية الجاذبية والأنوثة والإثارة.. شاهدي مجموعة الفساتين الرائعة التي اخترناها لك بهذا الموديل.
فساتين زفاف بموديل التنورة القصيرة من الأمام
للعرائس اللاتي يحلمن بفستان قصير مع المحافظة على الذيل الطويل، ابتكر مصممو الأزياء قصة الفستان القصير من الأمام والطويل من الخلف، أو التي يُطلق عليها High Low، وذلك كي تضمن العروس تميزا بالذيل الطويل للفستان وبنفس الوقت تحظى بإطلالة جذابة وساحرة بالفستان القصير. ومن الإطلالات الرائعة التي يمكنك أن تختاريها بهذا الموديل تألقي بفساتين الزفاف من مجموعة Oscar De La Renta وMonique Lhuillier.
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فساتين زفاف بالتنورة القصيرة
من الصيحات التي تتقدم في خطوط أزياء فساتين العروس العصرية والأنيقة، يبرز فستان الزفاف بالتنورة القصيرة أو المتوسطة الطول، لتجعل إطلالتك عزيزتي العروس غير تقليدية ومميزة من كل النواحي. يضفي هذا الموديل لمسة جريئة ومميزة على العروس، ويجعلها محط أنظار الجميع بإطلالتها غير المتوقعة، حيث يمكنها ارتداء هذا الموديل لسهرة الزفاف أو ما بعد الحفل لتشعر بالراحة. ستعجبك حتما موديلات هذه الفساتين من توقيع Lela Rose ،Tadashi Shoji، ريم عكرا ونعيم خان.
فساتين الزفاف بموديل البدلات والجمبسوت
خيار استثنائي وعصري للعروس التي تبحث عن الاختلاف والتميز في ليلة العمر. أهم بيوت الأزياء العالمية التي طرحت هذه الصيحة ضمن أسبوع الموضة العرائسي لربيع 2020 Cushnie، ريم عكرا، Lela Rose ،Oscar De La Renta.
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