دار "لويس فيتون" تكشف عن مجموعة جديدة لربيع 2020

من موناكو إلى كاليفورنيا مروراً ببرازيل إلى اليابان وصولاً إلى فرنسا... ها هو Nicolas Ghesquière المدير الإبداعي لدار Louis Vuitton ينتقل بنا هذا العام إلى مدينة نيويورك! منصة عرض جديدة أخذت مكانها في مطار TWA Flight Center at New York's John F. Kennedy لتقديم مجموعة Cruise 2020، فحبّ الدار للسفر والإستكشاف يجعلها دائماً في بحثٍ مستمر عن أماكن ثقافيّة، غير تقليدية ومعماريّة خلّابة وفريدة.

مجموعة لويس فيتون التحضيرية لربيع 2020، أعادتنا إلى حقبة الستينيات والثمانينيات، لتلخّص فكرة "الذهاب والإياب"خلال السفر، حيث يترك المرء وراءه القليل من نفسه ويعيد المزيد من ذاته إلى المنزل، حيث افتتح العرض باللون الأسود لتتفاوت الألوان في ما بعد ما بين الهادئة والقوية، فجمعت ما بين ألوان الباستيل، الفوشيا والأزرق، لتلبّي أذواق السيّدات كافّة. صحيح أن مجموعة لويس فيتون التحضيرية لربيع 2020، مستوحاة من حقبتي الستينيات والثمانينيات، لكنها قدّمت بنفحة عصرية- مستقبلية.

أقرأ أيضاً :

ارتكزت مجموعة Louis Vuitton التحضيرية لربيع 2020، على الزخرفات وتداخل مختلف الأقمشة في ما بينها مثل الحرير، الساتان، الجلد والمخمل، لتخلق طابعاً ثلاثي الأبعاد، واستحوذت على انتباهنا، السراويل الضيقة والمرفقة بالأحزمة التي تعانق القدم. كما لفتتنا السترات المتّسمة بالقماش المزخرف والمنسدل عند منطقة الصدر والأشبه بالستائر. الأكتاف العريضة غزت السترات والجاكيتات لتكون بمثابة قطعة Statement، ضمن عرض مجموعة Louis Vuitton التحضيرية لربيع 2020. أمّا الكورسيه فكان له حصة بارزة أيضاً في العرض: هو تصميم يبرز منحنيات الجسم ويجعل الخصر يبدو أنحف.

Advertisements

بالنسبة للأكسسوارات، الأحزمة رافقت معظم التصاميم في مجموعة Cruise 2020، لتحدد الخصر وتعطي ستايلاً مميّزاً. القفازات الجلدية برزت وبقوة في العرض، لتضيف إلى اللوكات لمسة من المشاغبة والقوة

قد يهمك أيضاً :