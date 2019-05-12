لتجنب الحساسية.. بدائل طبيعية لكريم الحلاقة

يلجأ الرجال إلى شراء كريمات لاستخدامه عندما يقرر حلاقة ذقنه بماكينة الحلاقة في المنزل، لكن مع وجود مواد كيماوية في تلك المستحضرات، يحدث للبشرة التهابات شديدة ومن الممكن أن تتسبب في انتشار الحساسية بتلك المنطقه مع وجود حالة من الأرتكاريا بعد الحلاقة، فنشرت مجلة "إن ستايل" الألمانية بديلا طبيعيا للكريمات يمكن استخدامه وخصوصًا للبشرة الحساسة.

وقالت المجلة في تقرير طبي نشرته، إن زيت الزيتون هو الحل المثالي والبديل الطبيعي لتجنب كل المشكلات الجلدية التي تسببها تلك الكريمات أو الرغاوي، التي تسهل عملية الحلاقة، موضحة أن هذا الزيت يعمل على تسهيل حركة الماكينة بشكل سهل وانسيابي مع ثنايا الجلد، ما يحد من خطر تعرض البشرة للجروح.

وأكدت أن لزيت الزيتون أهمية كبيرة في ترطيب والعناية بالبشرة، حيث إنه يعمل على تقليل تجاعيد البشرة وإعطاء البشرة الملمس الناعم لاحتوائه على العديد من الفيتامينات التي تساعد على ذلك.

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