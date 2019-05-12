للمدخنين فقط.. أطعمة غذائية تساعد في الإقلاع عن هذه العادة السيئة

التدخين من العادات السيئة التي تضر بالصحة، ورغم أن عددا كبيرا من المدخنين يريدون الإقلاع عن هذه العادة المضرة فإنهم لا يمتلكون القدرة على ذلك. لكن هناك بعض الأغذية التي يمكن أن تساعد في الإقلاع عن التدخين، منها الشوكولاتة والزنجبيل والخضروات والفواكه المرة.

وأوضحت أخصائية التغذية لاريسا بولياكوفا، أن الزنجبيل يساعد في خفض الرغبة في الحصول على النيكوتين، بالإضافة إلى تسريع عملية إزالة السموم من الجسم، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

أما بالنسبة للفواكه الحمضية، فهي تعد مصدرا إضافيا لفيتامين C، الذي يتم تدميره في الجسم عن طريق تناول التبغ، فالخبراء على يقين من أنه يكفي إضافة عصير الليمون إلى الماء أو الشاي، أو ببساطة وضعه في السلطة.

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وتساعد الفواكه والخضراوات الحامضة والمرة على الإقلاع عن التدخين، لأنها تجعل طعم السجائر سيئا، وبالتالي تثبط الرغبة في التدخين.

كما أن القرفة من الأغذية التي تساعد على الإقلاع عن التدخين حيث إنها تقلل الرغبة بالتدخين، ويمكنها تنظيم مستوى الجلوكوز في الدم.

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