فستان السفاري أحدث موضة صيف 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يتربع فستان السفاري على عرش الموضة في صيف 2019؛ حيث تألقت به عارضات ماركات الأزياء العالمية مثل Zara وH & M وTory Burch وSacai.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية إنيس مايروزه أن فستان السفاري يمتاز بطابع عملي من خلال جيوب الصدر والجيوب الأمامية وحزام الوسط وصف الأزرار الأمامي ليشيع أجواء رحلات السفاري في أدغال أفريقيا.

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كما يمنح الفستان المرأة إحساسا بالراحة بفضل الخامات جيدة التهوية مثل الكتان والفسكوز، بالإضافة إلى ألوانه الهادئة مثل الأبيض والبيج والكاكي والزيتوني.

ويطل الفستان بقصّة قصيرة أو طويلة مع أكمام قصيرة أو طويلة، وهو يناسب المرأة قصيرة القامة والمرأة طويلة القامة على حد سواء.

ويمكن إضفاء لمسة رقة على الفستان تخفف من حدة طابعه العملي من خلال حذاء مفعم بالأنوثة كالصندل ذي الأربطة.