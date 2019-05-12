انت الان تتابع تفاصيل خبر لبناني يستنجد بـ"نصر الله" من مطار سعودي ويثير جدلاً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 12 مايو 2019 09:50 صباحاً - أثار مقطع فيديو تداوله ناشطون على موقع "تويتر"، جدلاً كبيراً يوم السبت، إذ تضمن حديثاً لموظف لبناني الجنسية قال إنه طُرد من عمله في السعودية بسبب جنسيته، ووجه رسالة للأمين لحزب الله حسن نصر الله من مطار الملك خالد في الرياض.

وقال الشخص اللبناني الذي لم تتضح هويته، إنه يعمل في شركة مقاولات وقد تم طرده برفقة 40 شخصاً من لبنان وسوريا، بعد أن تم حرمانهم من دخول منشآت الدولة بسبب جنسياتهم، حسبما ذكر.

ووجه الموظف رسالة لنصر الله شرح فيها أسباب فصله من عمله وتفاصيل ما جرى حسب روايته، وأكد في نهاية المقطع أن ذلك لن ينال منه ومن موقفه الذي لم يُعرف إن كان موالياً لحزب الله.

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وأثار مقطع الفيديو موجة من التعليقات المهاجمة للشخص الذي ظهر فيه، إذ قال عبد الرحمن بن مساعد عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "أسعدني جداً طردك.. وسيسعدني أكثر طرد المزيد من أمثالك من أتباع سماجة السيء".

بدورها، قالت اللبنانية ماريا معلوف: "اكحشوهم ولا تقصروا! أمن السعودية من أمن العرب"، بالإضافة إلى عدد من الردود من سعوديين وعرب.

والشهر الماضي، كشف تقرير مختص عن أرقام كبيرة للوافدين الذين غادروا سوق العمل في السعودية خلال العامين الماضيين، بسبب إجراءات طبقتها المملكة لتوطين الوظائف وفرض ضرائب قاسية على الأجانب.

وذكرت شركة "جدوى للاستثمار" أن إجمالي من غادروا السعودية خلال العامين الماضيين من الوافدين بلغ 1.6 مليون منذ بداية 2017، مشيرة إلى أن عام 2018 وحده شهد مغادرة نحو مليون شخص من الوافدين الذين كانوا يعملون في قطاعات مختلفة، مستنداً بذلك إلى تقرير من بيانات الهيئة العامة للإحصاء الخاصة بسوق العمل في المملكة.