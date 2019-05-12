حواديت ديمة والجدة سليمة.. الحلقة السادسة عن "الغش"

نهانا رسولنا الكريم، عن الغش، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (من غشنا فليس منا)، ليحذرنا من الابتعاد عن الغش في مختلف معاملاتنا.
ويتصف دائمًا الشخص الغشاش بالطمع، والمكاسب التي يمكن أن يحصل عليها من الغش، وهو ما حدث في حدوتة اليوم مع تاجر القماش الذي اختار الغش وسيلة لتحقيق مزيد من المكاسب المادية.
لذلك نقدم اليوم من حواديت ديمة والجدة سليمة، حدوتة عن "الغش"، والنتائج المترتبة عن إهماله الرياضة، تأليف مي عبدالهادي، أداء صوتي أسماء عبدالعزيز، ومي عبدالهادي.
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