ستايلست عن أزياء مي عزالدين في البرنسيسة بيسة: "مفيش بنات بتلبس كدة"

"ملابس ممزوجة بالألوان، بليزرات فاتحة، مع سترات برقبة طويلة، جيبات متوسطة الطول، وأحذية مسطحة، مع مكياج فاتح اللون" هكذا تخرج علينا الفنانة مي عزالدين، في مسلسلها الجديد البرنسيسة بيسة، الذي يُعرض خلال السباق الرمضاني الحالي.

ولفتت "عز الدين" الأنظار حولها بإطلالتها، بين متقبلها ومنتقديها، خاصة إنها تمثل إحدى الشرائح الفتيات الشعبيات، الأمر الذي رفضه البعض، فقالت "حنان. أ"، 21 عاما: "البنات الشعبية مش بتلبس كدة، ومش ده ذوقهم عمومًا، في كتير منهم بيعرف ينسق لبسه".

وأضافت "ياسمين. خ"، 26 عاما: "حتى البنات اللي في مناطق شعبية أو نائية مش لازم يبقى صوتهم عالي، وبيزعقوا، ولا يهملوا في منظرهم أو إطلالتهم كدة".

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في حين تابعت "إسراء. أ"، 20 عاما، قائلة: "الطبقات مالهاش علاقة باللبس، والذوق وتنسيق الهدوم مش مرتبط بالمستوى الاجتماعي أو الفلوس".

مصممة أزياء تعلق على إطلالة الفنانة بالمسلسل:

علقت شيماء الحسيني، قائلة: "ده مش شعبي خالص، والبنات في المناطق الشعبية بتلبس حلو".

وقالت: "أعتقد أن "مي" أو "بيسة" بتعمل شخصية مش أكتر، لأن حتى الأحياء المتواضعة بقت عندها خلفية حول الموضة، والمحلات الشعبية بتعرض ملابس متناسقة".

وتابعت "الحسيني" خلال حديثها لـ "هُن": "اللبس والإطلالة برة حدود الواقع، وميمثلش البنات في الأحياء الشعبية، نهائيا، لكن الشخصية في المسلسل هدفها الكوميديا فاختارت الإطلالة دي".

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