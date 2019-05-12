أطعمة لا تتناولها في السحور لتجنب العطش في رمضان

يقابل العاملون، خلال خروجهم في نهار رمضان، مشكلة العطش، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وأعلن وحيد سعودي، تعرض مصر لموجة حارة، تستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، لذا ينصح بعدم تناول أطعمة في السحور لتجنب العطش صباح اليوم التالي.

تلك الأطعمة هي المحتوية على نسبة سكريات عالية مثر الكنافة والبسبوسة، لذا يفضل تناول الحلويات باكرًا أو بعد الإفطار وليس قبل الفجر.

وكذلك الأطعمة التي تحتوي على الصوديوم، أي كثيرة الملح، تسبب العطش صباح اليوم التالي، بحسب موقع "دافيتا"، الصحي المتخصص في الأنظمة الغذائية.

ويجب تجنب تناول الطعام، قبل النوم أو قبل آذان الفجر مباشرة، لأنه في معظم الأحيان لا يجد الجائع وقتا ليشرب بعد تناول الطعام.

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تناول الصودا أو عصير الليمون المحلى أو الشاي والكافيين، يزيد من الشعور بالعطش، فالكافيين له تأثير مدر للبول ويرتبط بزيادة كمية البول، لذلك فإن النتيجة النهائية هي زيادة العطش بعد استهلاك الكافيين.

تجنب تناول البطيخ والحساء، واستبدلهما بالمشروبات المثلجة لتروي العطش.

ولتجنب جفاف الفم، فإن الليمون المضاف إلى الماء المثلج، يحفز اللعاب للمساعدة في تخفيف جفاف الفم.

وكذلك شرائح الخيار المبرد أو الجزر أو الكرفس أو الفجل للحصول على فم رطب، كما أن البقاء هادئًا سيساعد على تقليل العطش.

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