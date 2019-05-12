خبيرة تغذية تقدم 4 نصائح لممارسة الرياضة في رمضان

ممارسة الرياضة من الطقوس التي يجب ممارستها خلال شهر رمضان، لتجنب زيادة الوزن، والمشاكل المختلفة التي تصيب الجهاز الهضمي. وقدمت رنا عرفة خبير التغذية والصحة العامة، أربع نصائح للممارسة الرياضية، بطريقة صحيحة خلال شهر رمضان، نعرضها خلال النقاط التالية:- 1- تجنب ممارسة الرياضة خلال فترة الظهيرة، خوفًا من الإصابة بالجفاف والوهن. 2- ممارسة التمارين الرياضية قبل الإفطار بفترة زمنية قليلة، لتنشيط الدورة الدموية، وحرق الدهون. Advertisements 3- يمكن ممارسة الرياضة بعد الإفطار بساعتين كحد أدنى، تجنبًا للإصابة بمشاكل في الهضم. 4- يفضل تناول الفاكهة المجففة مثل "التين" و"القراصيا" و"الخشاف"، لقيمته الغذائية الكبيرة، حيث يتضمن نسبة كبيرة من الألياف والسكريات. ​

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