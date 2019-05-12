فوائد عصير الخروب

عصير نبات الخروب من المشروبات الشعبية، التي يزداد رواجها خلال شهر رمضان في الوطن العربي، والتي تتميز بسهولة تحضيرها ومذاقها المميز.

وتعود شعبية "الخروب" إلى ما يزيد عن 4000 سنة، كما أن الكيميائيين البريطانيين في القرن التاسع عشر، نصحوا بتناوله لكثرة فوائده الصحية.

وفيما يلي أبرز فوائد شرب عصير الخروب، وفقًا لما ذكره موقع health line الطبي:-

علاج الإسهال

يساهم في تجنب آلالام المعدة مثل الكاكاو، بطريقة آمنة وفعالة لعلاج الإسهال لجميع الفئات العمرية.

علاج مشاكل الهضم

يساهم مشروب الخروب في تحسين الهضم وعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي، نتيجة احتوائه على "عفص كاروب"، الذي يساعد على معالجة السموم ومنع نمو البكتيريا الضارة في الأمعاء.

مشروب مثالي لمرضى الضغط العالي

يتميز الخروب بأنه غني بالألياف الطبيعية، كما أنه لا يحتوي على الكافيين، لذلك فهو مشروب "مثالي" للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

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مفيد للبشرة

يساعد تناول عصير الخروب على تغذية البشرة، لأنه يتكون من مستويات عالية من الفيتامينات، مثل الفيتامينات A وB-2.

إنقاص الوزن

يحتوي الخروب على نسب منخفضة من السكر والدهون، ما يجعله بديل صحي لشوكولاتة كـوسيلة فعالة لفقدان الوزن.

خفض الكوليسترول

يساعد عصير الخروب في تقليل نسبة الكوليسترول المرتفعة في الدم، لأنه غني بعنصر "البوليفينول"، الذي يعد من مضادات الأكسدة.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

تساعد مادة البوليفينول أيضًا على الوقاية من أمراض القلب، وتقليل احتمالية الإصابة بها.

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