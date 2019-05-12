تحدثت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، في حلقة جديدة من حلقات برنامجها "حكايات نهاد" الذي يذاع على شاشة "الوطن TV"، عن السيدة ليلى بنت عبدالله، أول معلمة في الإسلام.
وقالت "أبو القمصان" إن السيدة ليلى، كانت من النساء القلائل اللاتي تعلمن القراءة والكتابة، واتسمن بالقوة في الشخصية.
وأقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلام -، على تخصيص "دكان" للسيدة ليلى، وهو أشبه بالمدرسة، لتعليم البنات القراءة والكتابة والقرآن.
ومن المهام التي تميزت بها السيدة ليلى، بقدرتها على قضاء الحسبة، حيث كانت تتابع عمليات البيع والشراء، وفي عهد سيدنا عمر بن الخطاب، عينها قاضية حسبة في الإسلام.
واشتهرت السيدة ليلى بلقب "الشفاء" لاهتمامها بالطب والتمريض، وبـ"رقية النملة" لقدرتها على علاج الأمراض الجلدية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| في "حكايات نهاد".. تعرف على أول معلمة في الإسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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