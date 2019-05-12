البدلة الكتان لإطلالة عملية مريحة في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أوردت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن البدلة الكتان تعد خيارا مناسبا للعمل خلال فصل الصيف؛ حيث إنها تتمتع بتهوية جيدة بفضل أليافها الطبيعية، ما يمنح المرأة إحساسا بالراحة، فضلا عن طابعها الأنيق.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البذلة الكتان تطل هذا الموسم بألوان محايدة كالبيج والرمادي، وإلى جانب القصة الكلاسيكية تأتي بعض الموديلات بقصة عصرية جريئة؛ حيث تتألف مثلا من سروال برمودا أو بليزر بمظهر ملابس العمال من خلال الجيوب الأمامية لتلائم بذلك المناسبات المسائية كعشاء بعد العمل.