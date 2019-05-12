صيحات جديدة لفساتين الخطوبة المُزيّنة بالأحزمة على الخصر

تظهر كل موسم صيحات جديدة لفساتين السهرة أو الهوت كوتور وهذا الموسم تنوعت فساتين الخطوبة بالأحزمة على الخصر منها الرفيعة ومنها العريضة كما اختلفت بين الجلدية والمعدنية.
اخترنا لكِ مجموعة فساتين من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب منها فستان بلون البيج مع حزام على الخصر ذهبي وفستان أسود طويل من قماش التول مع حزام أسود، وفستان أحمر بكتف واحد مع حزام أحمر، ومن توقيع المصمم اللبناني زهير مراد فستان أسود ومطرز بألوان متعددة وكاب طويل مع حزام عريض جلدي وفستان قصير باللون الفضي بأكمام طويلة مع حزام فضي، وفستان فضي طويل بأكمام منسدلة مع حزام فضي أيضا.
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وانتقينا فستان زهري من Alexander Mcqueen مع حزام جلدي باللون الأسود، ومن Dior اخترنا فستانين باللون الأسود مع حزام جلدي أسود وذهبي، وفستان ناعم كورسيه مطرز بالورد الملونة مع حزام زهري من شانيل Chanel، وفستان باللونين الأحمر والنيود مع حزام فضي من Givenchy.
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