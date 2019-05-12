نجوى كرم وأمل كلوني تتألّقان في اللون البرونزي

بيروت - لايف ستايل
برز اللون البرونزي هذا الأسبوع من خلال فساتين السهرة التي اختارتها النجمات بتميّز تام، وعلى رأسهن النجمة نجوى كرم والجميلة أمل كلوني، فاليوم لا بد أن نشاهد إطلالتي النجمتين بالفستان الطويل ذات اللون البرونزي.
شاهدي إطلالة كل من نجوى كرم والجميلة أمل كلوني بفساتين برونزية، حملت توقيع أهم مصممي الأزياء وأشهرهن.
ارتدت النجمة نجوى كرم فستان سهرة ساحر باللون البرونزي، واللافت أن هذا التصميم الذي حمل توقيع المصمم اللبناني جورج شقرا، وأتى فاخرا بالقماش الحريري مع طبقات الأقمشة اللماعة التي غمرت إطلالتها. وتميّز هذا الفستان بالشق الجانبي مع قصة الأكمام الواسعة والمنسدلة إلى الأعلى مع قماش البليسيه بأسلوب حيوي. ولم تتخلّ عن الحذاء الكلاسيكي عالي الساق، مع حبيبات الكريستال والباييت البارزة من الجهة الأمامية.
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ولفتنا أناقة أمل كلوني برفقة زوجها جورج كلوني مع الفستان البرونزي الفاتح الذي برز بتوقيع دار جورجيو أرماني Giorgio Armani Privé، فبدت إطلالتها لافتة للنظر مع تفاصيل الشراريب الطويلة التي تبرز على كامل التصميم مع الخصر المحدّد وقصة الكتف الواحد المنسدل بطريقة حيوية. واللافت تنسيق مع هذا الفستان موضة الحذاء اللماع والبرونزي مع شنطة الكلتش الصغيرة لاستكمال إطلالتها.
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