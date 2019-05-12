تحدي "آية": بطلة كاراتيه.. الحيوية "يديها" والمرونة "قدميها"

جسد ضئيل وقامة قصيرة لا تتعدى 100 متر، يدان وساقان قصيرة جداً، ورغم ذلك تمتلك الطفلة آية عادل، 6 سنوات، من الحيوية والمرونة ما يجعلها لاعبة كاراتيه مميزة، وتستعرض بجسدها بعض الحركات الرياضية العنيفة، لتُثبت قدراتها ومهاراتها.

فى أحد الأندية الرياضية فى مدينة المنصورة، تلفت "آية" الانتباه، بحجمها الصغير ومهاراتها العالية، كل من يراها يقف أمامها ليتابع خطواتها وحماسها للعبة التى لا تناسب إعاقتها، لكنها فضّلتها عن ألعاب كثيرة، حتى أهلها أنفسهم يقفون أمامها منبهرين برشاقتها وخطواتها الجريئة: "فيه كتير قالوا لى بلاش تلاعبها كاراتيه، مش هتقدر، وجسمها ماينفعش خالص، لأن الكاراتيه معتمد على حركات بالإيدين والرجلين، لكن أنا تحديت كل التعليقات دى وقبلت تدريبها"، حسب محمد العبد، مدربها الخاص، الذى يعتمد لها تدريباً خاصاً ومنفرداً يناسب ظروفها، مؤكداً أنها الفتاة الأولى التى تلعب دون أطراف، ودون استخدام كرسى: "إيديها الاتنين ورجليها قصيرين جداً، لكنها بتلعب بحماس، وعندها قدرة كبيرة على التعلم، وفازت بالمركز الأول في مسابقة لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الأندية، وبعدها فازت في بطولة الجمهورية بالإسكندرية".

تنتظم "آية" في ممارسة الرياضة، خصوصاً الكاراتيه، وهي الآن مؤهلة، حسب مدربها، لخوض أي بطولة رياضية على مستوى ذوى الاحتياجات الخاصة، وحسب "آية": "باتمرن 3 أيام في الأسبوع، والكابتن بتاعى قال لى مستواكى عالى، ما يختلفش عن أي حد عادي وبيلعب اللعبة دى من زمان ومتوقع إنى هابقى بطلة قريب"، وتتبع نظاماً غذائياً يساعدها على الحفاظ على وزنها وكتلتها العضلية: "دلوقتي أنا باستعد لدخول الموسم الجديد من بطولة الجمهورية لذوى الإعاقة".

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