صداع يتّسم بالألم في أعلى العنق وخلفيّة الرأس، أي في مَنطقة الأعصاب القَذالِيّة، وهي أعصاب حسيّة، وتُعرف هذه الحالة أحياناً بالتهاب الأعصاب القَذالِيّة، يُعرف وجع الرأس من الخلف، أو ما يُعرف بالألم العصبيّ القَذالِيّ.
أسباب آلام الرأس من الخلف، وفقًا لموقع "healthline":
- التهاب الأوعية الدمويّة.
- الالتهاب العظمي المفصلي.
- النقرس.
- ديسك العنق.
- أورام العنق.
- توتّر أو شدّ عَضلات العنق.
- مرض السكري.
- الانزلاق الغضروفي
- وضعية الجسم الخاطئة
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