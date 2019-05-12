طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص

يعتبر الأرز بالكبد والقوانص وجبة متكاملة، فهو يحتوي على البروتين، والنشويات، والدهون، وبطريقة بسيطة يمكن تحضيره في المنزل، ويقدم موقع "هن"، طريقة تحضير الأرز بالكبد والقوانص. المكونات 3 أكواب أرز. نصف كيلو كبد وقوانص. بصل وثوم. ملح وفلفل. كسبرة خضراء. قرفة. زيت نباتي. Advertisements طريقة التحضير يسخن الزيت في مقلاة، ويشوَّح البصل والثوم. تضاف القوانص وتشوَّح جيدا، وبعد قليل تضاف الكبدة. تضاف الكزبرة الخضراء، وقليل من القرفة. يغسل الأرز، ثم يطهى بالطريقة التقليدية. عند غليان الأرز، وقبل أن يتشرب يضاف مزيج الكبد والقوانص. يضاف الملح والفلفل. يقلب الأرز ثم يوضع على نار هادئة حتى ينضج. يقدم ساخنا، مع الدجاج أو البط، ويمكن استخدامه في حشو البط والدجاج والديك الرومي. ​

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