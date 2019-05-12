تعرف على عقوبة المتحرش بعد حادث فتاة الدمام.. "تصل لخمس سنوات سجن"

شهدت المملكة العربية السعودية، حادثي تحرش، أشعلا مواقع التواصل الاجتماعي، فعقب أيام قليلة من وقوع حادث "القصيبي"، والذي تعرضت له فتاة وهي تقود سيارتها، حيث اقترب منها شخص يرتدي ثوبا أبيض من نافذة السيارة وقام بعدة حركات خادشة للحياة، شهدت البلاد اليوم، حادثا آخر، عُرف بـ "فتاه الدمام".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا يوثق الحادث، حيث ظهرت الفتاة في الفيديو وهي واقفة داخل محل بقالة، وكانت ترتدي "عباءة سوداء ونقاب"، ليقترب منها أحد الأشخاص الموجودين بالمحل، ويتعمد الالتصاق بجسدها.

الأمر الذي أحدث جدلًا واسعًا، خاصة على منصات "السوشيال ميديا"، التي انتفضت لانتقاد الحادث، مدشنين هاشتاج "تحرش جنسي بفتاة الدمام".

السوشيال ميديا ينتفض ضد المتحرشين:

دشَّن مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج على تويتر، حمل اسم "# تحرش جنسي بفتاة الدمام"، انتقدوا من خلالها المتحرش وسلوكه، مدافعين عن الضحية التي تعرضت للحادث، متسائلين عن عقوبة الجاني.

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عقوبة المتحرش:

كان لحادثتي التحرش، مفتاحًا لفتح باب التساؤلات حول، عقوبات المتحرش، وحماية السيدات اللاتي يقعن ضحايا للمتحرشين، متسائلين حول مدى تطبيق فاعلية قانون مكافحة التحرش الذي أقرته السعودية العالم الماضي.

وحسبما ذكرته "b.b.c"، فإن عقوبة المتحرش، تصل إلى السجن خمسة أعوام، فضلًا عن غرامة قدرها 300 ألف ريال، إحدى العقوبتين.

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