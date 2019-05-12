هجوم قاس من فجر السعيد على أصالة: "سخرت من صوتها ووصفتها بصاحبة الدم التقيل"

نشبت حرب كلامية باردة بين الفنانة السورية أصالة والإعلامية الكويتية فجر السعيد، عقب تصريح الأولى بأنها "لم تشاهد المقاطع التي تحدثت فيها الإعلامية عنها، عندما طلبت الحصول على الجنسية المصرية".

وأكدت أصالة، في لقاء تلفزيوني، أنها "لا تعرف فجر السعيد، خاصة أنها من الشخصيات التي تحب أن تتمسح في المشاهير"، الأمر الذي دفع الإعلامية للرد على الفنانة، متوعدة إياها بأنها "ستكمل الحديث عنها، عقب شهر رمضان، حتى لا تجرح صيامها".

وغردت فجر السعيد، عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "قالوا لي أصالة متكلمة عني في برنامج في أول ليلة من ليالي رمضان، فديتك صلصولة، موضوعك بالنسبة لي خلص وما جاك مني كافي عليك، واحنا برمضان أيام فضيلة مابي أجرح صيامي باسمك".

وتابعت: "ترا إنت المفروض ما تردين عليّ، المفروض تردين على الشعب البحريني الذي نلتِ جنسيته بطريقة ما وصرتي تنافسيهم بالحقوق والواجبات، ومع ذلك لا عمرك ذكرتيهم إلا في شكراً استخدمت جوازي البحريني بالسفر، زين حللي قيمة الجواز، بحفلاتك الغنائية لا تغنين بحريني وبمناسباتهم الرسمية غايبة وغير موجودة".

وتوعدت الإعلامية، أصالة، قائلة: "بس هذا ما يمنع إني عقب رمضان أفتح موضوعك من جديد خصوصا الكذوب اللي باللقاء إلها أول ما لها ثاني... لازم تعرفون إنه الشجاع الذي ينتقد بالوجه من دون همز، مثلي أقطها بالوجه بلا أي تزويق.. أما الردي أو الردية فهم اللي يهمزون ويلمزون وكأنهم يتكلمون عن شخصية خيالية يخافون طرح اسمها معتمدين على الحدق يفهم.. طبعا أقصد اصالة وهي تلمزعني وعن زميلات لها".

لم تكن تلك المرة الأولى التي تهاجم فيها السعيد، الفنانة السورية، فبين الحين والآخر، تفتح الإعلامية النار على الأخيرة، من خلال برنامجها، أو صفحاتها الشخصية، وتبدأ بهجومها.

سخرت من صوتها:

في فبراير الماضي، تحديدًا خلال فعاليات "هلا فبراير"، في الكويت، سخرت "السعيد" من صوت أصالة، أثناء غنائها أغنية وطنية للفنان عبد الكريم عبدالقادر، لتغرد قائلة: "ياجماعة لو سمحتوا إللي يعرف أهل الأستاذ عبدالكريم عبدالقادر يكلمهم يطفون التلفزيون حالا عشان نفسيته ما تتعب".

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ومن ثم هاجمتها بعدما قالت أصالة خلال الحفل، أنا بحاجة إلى وطن، لتغرد الأخيرة على الفور: "مو عندها الجنسية البحرينية؟ ولا البحرين مجرد جنسية وليس وطن"، في إشارة منها إلى عدم ولاء أصالة وعدم استحقاقها لجواز السفر البحريني.

هاجمتها بعد المطالبة بالجنسية المصرية:

عادت الإعلامية الكويتية، تهاجم أصالة بعدما أعربت عن أمنيتها بالحصول على الجنسية المصرية، وغردت فجر حينها قائلة: "الفنانه أصاله تعترف بامتلاكها ثلاث جنسيات سورية وفلسطينية وبحرينية! سؤال للخبراء في قانون الجنسية البحرينية هل يسمح في أي ثلاث جناسي مع بعض؟ إحنا في الكويت ممنوع عندنا الإزدواجية في الجنسية واللي يعترف إن عنده جنسية أخرى يخيّر بالتنازل أو تسقط".

مفيش أتقل من دمك:

في الشهر الماضي، هاجمت فجر السعيد، المطربة السورية، خلال برنامجها التلفزيوني، ردًا منها على التغريدة التي كتبتها الأخيرة، على "تويتر"، حيث اتهمتها فيها بالعنصرية، بعدما هاجمتها فجر بسبب طلب الجنسية المصرية.

وقالت فجر، خلال الحلقة: "أنا مش من متابعي أصالة على السوشال ميديا.. بس في عيال حلال، قالولي إنها تقصدني بتغريدتها، اللي بتقول فيها، سين سؤال.. في أبشع من العنصرية.. والسؤال الثاني.. في أثقل دم من العنصريين؟".

وتابعت "فجر": "مافي أتقل من دمك أنت، العنصريين في أحد منهم خفيف الدم وفي ثقيل الدم، لكن أنت ما في أتقل من دمك، يعني أتقل منك ما شفت".

وأضافت: "حبيبتي أصالة اذا كنت تقصديني بهذه التغريدة، أنا فعلاً عنصرية جدا لوطني الخليج، أنا ترى ما عندي 3 جنسيات معلقاهم في الدولاب، أنا ما عندي إلا وطن واحد هو الكويت والخليج".

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