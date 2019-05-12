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شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها، بعدة صور، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت رانيا، مرتدية قفطانا مغربيا، باللون الأزرق، طويلا وغير مفتوح، ومُطعما بالتطريزات اليدوية، كما اعتمدت على الشعر المنسدل، والمكياج الترابي الهادئ، مُعلقة: "Ramadan night".
وتفاعل العديد من متابعي الفنانة، مع الإطلالة، التي حصدت 9 آلاف تسجيل إعجاب.
وكانت يوسف، أشادت صباح أمس، بالفنانة غادة عبد الرازق، بسبب أدائها في مسلسلها الأخير "حدوتة مُرة"، وذلك عقب سنوات من الخلاف بينهما.
ونشرت الفنانة، عبر خاصية "ستوري" على حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "مبروك (حدوتة مُرة).. متألقة كالعادة".
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف تتألق بـ"قفطان مغربي": Ramadan night لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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