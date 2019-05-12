رانيا يوسف تتألق بـ"قفطان مغربي": Ramadan night

شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها، بعدة صور، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا، مرتدية قفطانا مغربيا، باللون الأزرق، طويلا وغير مفتوح، ومُطعما بالتطريزات اليدوية، كما اعتمدت على الشعر المنسدل، والمكياج الترابي الهادئ، مُعلقة: "Ramadan night".

وتفاعل العديد من متابعي الفنانة، مع الإطلالة، التي حصدت 9 آلاف تسجيل إعجاب.

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وكانت يوسف، أشادت صباح أمس، بالفنانة غادة عبد الرازق، بسبب أدائها في مسلسلها الأخير "حدوتة مُرة"، وذلك عقب سنوات من الخلاف بينهما.

ونشرت الفنانة، عبر خاصية "ستوري" على حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "مبروك (حدوتة مُرة).. متألقة كالعادة".

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