تألقي في المُناسبات الرمضانية بأجمل العباءات المُطرزة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عندما يزورنا رمضان يجلب معه البهجة والسعادة؛ فتكثر الزيارات للعائلة والأقارب والأصدقاء، لذلك تلجأ النساء لدور الأزياء والأسواق لشراء كل ما هو جميل ليظهرها بإطلاله مميزة، وعليه يجب عليك عزيزتي أن تكوني مستعدة للتميز في هذه الزيارات.

خبيرة التصميم والأزياء منيرة الشهري تقدم لك نبذة صغيرة عن أزياء مطرزة تناسبك في رمضان، بالقول: "عندما نتحدث عن التطريز فنحن نتحدث عن مجال عريق من مجالات الأزياء الذي لا يستغني عنه أي مصمم عند عرض مجموعته، حيث إن أكثر المصممين يلجؤون إليه للفت الأنظار بل إن البعض منهم قد يعتمد التطريز كخط أساس في تنفيذ مجموعته".

وتضيف الشهري، "تتنوع الأزياء في رمضان فمنها ما يكون قطعة واحدة، ومنها ما هو قطعتان أو أكثر، وأيضًا منها ما يتخذ شكل العباءة المفتوحة من الأمام، وهي الدارجة هذا الموسم، والجميل أن غالبية هذه التصاميم تتميز بطابع تطريزي يزيد من رقي القطعة وفخامتها، فالتطريز يكون متنوعًا فمنه التطريز بالخيوط أو بالخرز أو الكريستال أو الشرائط أو اللؤلؤ أو ما هو مصنع ومعد للتطريز كالأصداف والترتر والأشكال الحجرية وغيرها".

كما تتنوع أيضًا من ناحية خامة القماش، فمنها الصيفي ذو الأقمشة الخفيفة أو الشفافة، ومنها الشتوي الثقيل، ومنها ما يحتوي على الخامتين؛ الثقيلة والخفيفة معًا، ولكي تتميزي وتنفردي عن غيرك يجب اختيار ملابسك بعناية وفق ما يناسبك ويناسب مناسبتك.

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لذلك، سنستعرض بعض الموديلات لملابس مطرزة تناسب هذا الشهر الفضيل، فهناك تصميم عبارة عن قطعتين وحزام على الخصر، وقد استخدم فيه قماش الشيفون ومطرز بشكل جميل بالخيوط، وهناك موديل عبارة عن قطعة واحدة من قماش الشيفون الأبيض بصدر وحزام مطرزين، ويتميز بقصة أكمام عصرية، بالإضافة إلى موديل بأكمام طويلة، والقماش حرير وتطريز بالخيوط وحزام جميل، وآخر قفطان فخم من المخمل مطرز بالذهبي، وجلابية من قطعتين عبارة عن فستان من الجوبير تعلوه دقلة مطرزة بالكامل بالذهبي ومشغولة باللؤلؤ، وطقم مكون من جاكيت مخمل مطرز وتنورة من الموديلات المطرزة الجميلة.

كما أن هناك موديلًا عبارة عن قطعة واحدة مطرز بالخرز والترتر واللؤلؤ، وله حزام من القيطان، وموديل مكون من قطعتين القطعة العلوية مطرزة بأشكال هندسية بالخيوط الذهبية والقطعة السفلية من التل، وموديل من قماش الكريب على الحرير مطرزة بالخيوط البيضاء مع حزام مطرز جميل.