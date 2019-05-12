الامارات | رينيه زيلويغر بشكل مختلف في «جودي»

شكرا لقرائتكم خبر عن رينيه زيلويغر بشكل مختلف في «جودي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكّن المعجبون بأسطورة السينما جودي غارلاند من إلقاء أول نظرة على فيلم جديد يركز على آخر عام من حياتها، وتظهر فيه الممثلة الحائزة جائزة الأوسكار رينيه زيلويغر بصورة مختلفة كلياً لتلعب دور بطلة فيلم «ساحر أوز» (ذا ويزارد أوف أوز).

وتغني زيلويغر في أول إعلان لفيلم «جودي»، الذي صدر أول من أمس، أغنية «في مكان ما فوق قوس قزح» «ساموير أوفر ذا رينبو» التي تشتهر بها غارلاند، لكن بإيقاع بطيء في الفيلم الذي يصور لندن في عامي 1968 و1969. وسيصدر فيلم «جودي» في سبتمبر المقبل، ويركز على الفترة التي واجهت فيها غارلاند متاعب صحية خلال رحلة إلى لندن لإحياء سلسلة من الحفلات. وتوفيت غارلاند وعمرها 47 عاماً بجرعة مخدر زائدة في لندن عام 1969. وقالت زيلويغر (50 عاماً)، التي تشتهر بسلسلة أفلام «بريدجيت جونز» الكوميدية، لمجلة «بيبول» إنها خضعت لدروس للصوت، وأمضت ساعتين يومياً لتتحول إلى شخصية جودي غارلاند بالاستعانة بأجزاء جسم صناعية وشعر مستعار. وحصلت زيلويغر على جائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عام 2004 عن دورها في الفيلم الدرامي «الجبل البارد» (كولد ماونتن).

ونأت لايزا مينيلي ابنة غارلاند بنفسها عن الفيلم قائلة إنها لم تقابل زيلويغر مطلقاً أو تتحدث معها. وكانت مينيلي قد كتبت على «فيس بوك» في يونيو الماضي: «لا أقبل أو أوافق بأي شكل على الفيلم المقبل عن جودي غارلاند».