الامارات | قطع أثرية من الشارقة إلى «معرض الحضارات الآسيوية»

شكرا لقرائتكم خبر عن قطع أثرية من الشارقة إلى «معرض الحضارات الآسيوية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك إمارة الشارقة في معرض الحضارات الآسيوية، بالمتحف الوطني الصيني، تحت مظلة وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، بـ14 قطعة أثرية، تعكس تاريخ وحضارة الإمارات، وذلك من 13 مايو إلى 20 أغسطس المقبل، في حين سيعقد مؤتمر الحوار بين الحضارات الآسيوية، في منتصف مايو المقبل، بالعاصمة الصينية بكين، وفي هذا الإطار سيقام المعرض من مايو إلى أغسطس، وقد اختارت لجنة خبراء من الصين مجموعة من القطع الأثرية من هيئة الشارقة للآثار، لتكون ضمن القطع الأثرية التي تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للمشاركة في المعرض، حيث تعرض فيه مختلف القطع الأثرية، من دول عديدة في قارة آسيا، وسيتم عرض القطع الأثرية المتنوعة في المتحف، بهدف تعزيز التواصل والتبادل بين الحضارات الآسيوية، وتشارك الإمارات بـ20 قطعة.

وقال مدير عام هيئة الشارقة للآثار، الدكتور صباح عبود جاسم: «إن قيام اللجنة باختيار عدد من القطع الأثرية من هيئة الشارقة للآثار، يعتبر خطوة مهمة، تعكس مكانة الآثار في الشارقة، ومدى جديتها في الحفاظ على التراث الثقافي من اللقى والقطع الأثرية وترميمها والحفاظ عليها، وفقاً للمعايير العالمية الدقيقة، وهو أمر يسعدنا ويفرحنا، حيث سنشارك في هذا الملتقى ونعرض فيه للحضارات العريقة بالإمارات، ومكانة الشارقة عبر العصور التاريخية، حيث كانت محطة وعنواناً كبيراً في ملتقى الحضارات العريقة بالشرق الأوسط، وسيكون الملتقى فرصة لتعريف العالم بحضارة دولة الإمارات العربية المتحدة.