الامارات | الجناح الليتواني.. الأفضل في «بينالي البندقية»

شكرا لقرائتكم خبر عن الجناح الليتواني.. الأفضل في «بينالي البندقية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح معرض بينالي البندقية للفنون أمام الجمهور العام، أمس، في اليوم الأول من الستة أشهر التي يمكن فيها للزوار الاطلاع على أحدث اتجاهات الفن المعاصر.

ويمكن مشاهدة أعمال نحو 80 فناناً تحت شعار «قد تعيش في أوقات مثيرة للاهتمام»، حتى 24 نوفمبر المقبل. وبينما حصل الجناح الليتواني على جائزة أفضل مساهمة وطنية؛ ذهبت جائزة الأسد الذهبي لأفضل مشاركة للمخرج الأميركي أرثر جافا، لمقطعه المصور المعنون بـ«الألبوم الأبيض»، الذي يتناول العنصرية والكراهية عبر الإنترنت.