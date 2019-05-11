صور| وفاة "عاشقة النصر" المسنة أم عبدالعزيز .. وماجد عبدالله ينعيها عبر تويتر

توفيت المسنة النصراوية "أم عبد العزيز"، الجمعة، بعد صراع مع المرض ألزمها الفراش، حينما أعلن ابنها خبر وفاتها بتغريدة أخرى كتب فيها: "بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره انتقلت الى رحمة الله أمي، أسأل الله أن يثبتها عند السؤال، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وسيصلى عليها بجامع الراجحي بعد صلاة الجمعة".

ونعى جمهور نادي النصر السعودي، والرياضيون بمختلف ميولهم، المسنة النصراوية "أم عبدالعزيز"، وتداول نشطاء على "تويتر" خبر وفاتها مع الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، فيما أعاد بعضهم لقطات لها وهي تتوشح بشعار النصر، وتحرص على حضور مبارياته، لتشجيع الفريق.

Advertisements

ونعى لاعب النصر الدولي ماجد عبدالله، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، المشجعة الشهيرة، كما زار عائلتها في منزلهم لتقديم واجب العزاء.

وكتب ماجد عبدالله على تويتر: "أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الأخت أم عبدالعزيز النصراوية، التي وافتها المنية، وأسأل الله تعالى في هذا الشهر الفضيل أن يغفر لها ويرحمها ويتجاوز عنها".

و اشتهرت "أم عبدالعزيز" بحضورها الدائم لمباريات فريقها نادي النصر السعودي، وتربط رأسها بشال النصر وتلف عصاها التي تتوكأ عليها باللونين الأصفر والأزرق، منذ أكثر من 40 عامًا.

​