الأحمر والفواتح.. "روج" ومكياج دراما رمضان 2019

طلت علينا الفنانات في دراما رمضان 2019، بمكياج اختارت كل منهن ما يتناسب مع الدور الذي تؤديه بالعمل، وغلب على مكياج الفنانات الألوان الفاتحة، وهي موضة 2019.

البرنسيسة بيسة

ظهرت الفنانة مي عز الدين، في مسلسل "برنسيسة بيسة"، بمكياج استخدمت فيه لون أحمر الشفاة الفاتح، وهو اللون الذى اعتادت الظهور به في مختلف أعمالها الفنية.

بدل الحدوتة 3

كان "الروج" الأحمر الفاتح والمكياج الهادئ، هو الغالب في مختلف المشاهد التي ظهرت فيها الفنانة دنيا سمير غانم، في مسلسلها الذي يعرض حاليًا، وتدور الأحداث حول ثلاث قصص، كل قصة يتم تناولها في 10 حلقات، عن موضوع وشخصية جديدة.

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حكايتي

وتفضل دائما الفنانة ياسمين صبري الظهور بأحمر شفاه يحمل اللون الفاتح، وهو اللون الذي اختارته في مختلف اللقطات التي ظهرت فيها في مسلسل "حكايتي"، والذي تلعب فيه دور البطولة، وتجسد ياسمين صبري دور فتاة تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والدها أمام عينَيْها، وتدخل في خلافات مع عائلة والدته وتسافر من الصعيد إلى هناك، وتنطلق الأحداث في إطار من الرومانسية.

وعلقت خبيرة التجميل أمنية طاهر، على استخدام بعض الفنانات للون أحمر الشفاه الفاتح، موضة بسبب ظهور الألوان الفاتحة، الأمر الذي يتطلب مكياج هادئ ليتناسب معه.

وأكدت أثناء حديثها لـ "هُن"، أن مكياج الفنانات في الأعمال الدرامية في الأغلب لا يتم اختياره على أنه الموضة ولكن وفقًا لمتطلبات الدور.

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