بالفيديو| وفاء عامر عن ابنها: "مركز قوتي وأخر راجل يدخل حياتي"

علقت الفنانة وفاء عامر، على صورة تجمعها بنجلها عمر محمد فوزي، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يقدم على شاشة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة.

وقالت "عامر": "ده مش نقطة ضعفي، ده مركز قوتي واللي أنا عايشه عشانه، ده أول جمهوري، وده أخر شخص راجل ممكن يدخل حياتي".

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فيما قالت بسمة لها: "تنكري إن محمد فوزي قالك لو مثلتي مسرح تاني خدي ورقتك وانتي رايحه"، فردت: "لا منكرش بس مثلت برضوا".

فيما قالت بسمة: "أنا لو زوجي طلب مني أقعد في البيت هقوله حاضر".

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