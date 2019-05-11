"إتيكيت".. كيفية إعداد وتناول طاولة السحور

ترتيب وتنسيق السفرة في العزومات للضيوف من أهم قواعد الإتيكيت في الاستضافة، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، ذلك الذي يتجمع فيه الأهل والأحباب حول مائدة واحدة، حيث تكثر العزومات، الجلوس على مائدة الطعام في رمضان دائما ما يأخذ نصيب الأسد من الشهر، خاصةً وجبة السحور.

وتقدم خبيرة الإتيكيت رضوى فتحي، كيفية تناول وجبة السحور، خلال برنامج" إتيكيت"، المذاع على "الوطن تي في".

1- الأدوات الغير مستخدمة على مائدة السحور غير محبب بتواجدها نظرًا لإنعدام اهميتها، وتنظيم الطاولة عبارة عن تواجد طبق بالإضافة لوجود سكينة وشوكة، وملعقة صغيرة لتناول الزبادي أو الحلويات إذا أمكن.

2- تواجد فوطة "النابكن" التي توضع على رجل الشخص، والسحور يكون عبارة عن" فول وجبنة وبطاطس مهروسة وبيض مسلوق بالإضافة للعيش".

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3- القاعدة العامة والأساسية هى استخدام السكينة في سكب الطعام، بالإضافة لعدم تناول الطعام من الطبق الأساسي حتى لا يُصاب الآخرين بالإشمئزاز والقرف.

4- هناك طريقتين لأخذ الطعام إما عن طريق سكب كمية مناسبة في طبق خارجي أو أخذ من الطبق بواسطة السكين على العيش.

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