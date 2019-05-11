وصل سعرها في "قائمة السحور" لـ 270 جنيه.. طريقة عمل الشكشوكة بأقل من 10 جنيهات

حالة من السخرية والتهكم أصابت مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول البعض، صورة "فاتورة سحور" بأحد المطاعم الشهيرة بالمعادي، وبلغ المبلغ النهائي للسحور في الفاتورة 3.932 جنيه.

وحملت الفاتورة، العديد من أسعار الأطباق المبالغ فيها، فعلى سبيل المثال بلغ سعر طبق "الفول" 75 جنيه، وسعر الجبنة البراميلي 100 جنيه، بينما بلغ سعر الشكشوكة 270 جنيه.

يقدم "هُن" طريقة عمل الشكشوكة في المنزل، من مقادير أساسية بمنزلك، وبميزانية بسيطة لا تتعدى الـ 10 جنيهات.

المقادير

3 بيضات "5 جنيهات"

مكعبات طماطم صغيرة "يكفي 1/4 كجم بجنيهان"

بصلة واحدة

4 فصوص ثوم

ملح

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فلفل أسود

كزبرة

زيت

فلفل أخضر

طريقة التحضير

شوحي الثوم في الزيت، ثم ضعي البصل وقلبي جيدًا.

ضيفي مكعبات الطماطم، ثم ضعي الفلفل الاخضر، والملح، والكزبرة.

ضعي البيض على الخليط، ثم ضيفي الفلفل الأسمر، وانتظري حتى ينضج.

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