والدة "علي" ابن غادة عبد الرازق في "حدوتة مرة" تروي لـ"هُن" كواليس مشاركته

عمره لم يتعدى الـ5 أعوام لكن قدرته على الحفظ أعطته مسؤولية أكبر من سنه الصغير، ليقع عليه الاختيار من قبل مخرجي الأعمال الفنية في تجسيد دور الطفل، وفي هذا العام من السباق الرمضاني، كانت ثاني تجارب مدثر حسن، الذي لعب دور الطفل "علي" ابن الفنانة غادة عبد الرازق التي تجسد شخصية "مرة" في مسلسلها "حدوتة مرة".

طفل صغير يعيش مع أسرته في فقر شديد، فيضطر الأبوان لبيعهما لأحد الرجال الأغنياء حتى ينعموا بعيشة هنيئة، هو الدور الذي لعبه الطفل "مدثر" في مسلسل "حدوتة مرة" مجسدًا شخصية "علي" الابن الأكبر الذي ظهر في الحلقات الأولى من العمل.

فقبل "حدوتة مرة" شارك "مدثر" في السباق الرمضاني للعام الماضي، فوقتها كان عمره عامين ونصف، وكانت تجربته مع مسلسل "الحصان الأسود"، للفنان أحمد السقا.

وروت والدته نورهان فتحي، في حديثها لـ"هُن" حكاية دخول طفلها لعالم التمثيل: "باباه شغال استايلست ولما شافه المخرج أحمد خالد موسى أعجب به.. كان شايفة طفل بيسمع الكلام وينفذه فقرر أنه ياخده في مسلسل "الحصان الأسود" كان ابن الفنانة هاجر الشرنوبي ومحمد فراج".

اتسم "مدثر" بطاعته في تنفيذ طلبات المخرجين وحبه في الوقوف أمام الكاميرا، فكان الدافع لتكرار تجربة التمثيل، فعند الإعلان عن الحاجة لظهور طفل في مسلسل "حدوتة مرة" اصطحبته والدته لمكتب "الكاستنيج" ومن بين العديد من الأطفال اختارته مخرجة المسلسل ياسمين أحمد كامل.

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أجرى "مدثر" استعداداته في تصوير مشاهد المسلسل، الذي تزامن مع موعد امتحاناته، فوقتها كان في مرحلة الروضة، لتتوصل والدته إلى اتفاق مع مدرسته: "كنا كل يوم بنروح الفيوم عشان التصوير.. لكن المدرسة ساعدتني وكانت بتدمجله الامتحانات عشان ميجيش كل يوم".

أدى "مدثر" دوره بكفاءة جعلت أبطال العمل يشيدون به، كما أن المخرجة ياسمين رأت فيه الموهبة التي تعطيه القدرة على مواصلة التمثيل في أعمال قادمة: "مكنش بيعيد المشاهد بتاعته"، معاملة لطيفة تلقها "مدثر" من قبل الفنانة غادة عبد الرازق والفنان محمد شاهين: "كانوا بيهزورا معاه ومهتمين بيه".

باهتمام شديد وفرحة يجلس "مدثر" منتظرًا عرض مسلسله لمشاهدة أدائه، واستقبال ردود أفعال تبتدي إعجابها، لتكن أولها من خالته التي تشجعه: "خالته هي أكتر واحدة بتشجعه وتهنئه".

"نفسي تكون البداية له" كلمات عبرت بها "نورهان" عن أمنيتها لطفلها التي أرادت أن يستكمل مشواره في مجال التمثيل "هو بيحبه وعنده القابلية نفسي يكمل ويوصل".

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