وفاء عامر توبخ "شيخ الحارة" على الهواء: "قليل الأدب ولو قدامي كنت ضربته"

وبخت الفنانة وفاء عامر، ما يُسمى "شيخ الحارة"، ضمن برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وذلك عقب كشفه أسرار استعانة الفنانة وفاء عامر، بالفنانة ريم البارودي، خلال مسلسل "السر".

وقال "شيخ الحارة"، إن وفاء عامر استعانت بريم البارودي وشاركتها في المسلسل، بسبب إقدام الأخيرة على الانتحار، فردت "عامر": "أنت قليل الأدب، أقسم بالله أنت قليل الأدب وبلاش تدخل في حياة حد الشخصية، لو أنت قدامي دلوقتي كنت ضربتك".

وأكدت: "مينفعش نخوض في سيرة الناس، أنا استعنت بريم البارودي في المسلسل لأنها ممثلة كويسة جدا، ولها مستقبل كويس جدا، فعلا ريم البارودي كانت وقتها في أزمة في حياتها وكان لازم أقف جنبها".

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