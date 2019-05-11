وفاء عامر: رفضت ارتداء قميص نوم في "نسر الصعيد" أمام محمد رمضان

عرضت الإعلامية بسمة وهبة مشهداً من مسلسل "نسر الصعيد" جمع الفنانة وفاء عامر بالفنان محمد رمضان حمل إيحاءات جنسية، وذلك خلال برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس".

وردت "عامر" خلال حوارها في البرنامج أن هذا المشهد صورته الساعة السادسة صباحًا نظرًا لضغوط العمل، وكانت مكتوباً ضمن السيناريو ولكنها لم تُركز فيه، مؤكدة أنَّها رفضت خلال هذا المشهد ارتداء قميص نوم، وارتدت فستان سوارية.

وأشارت إلى أنها طالبت القائمين على المسلسل حذف هذا المشهد، وبالفعل تم حذفه، ولكن هذا المشهد تم تداوله على فيس بوك، مضيفة: "أنا استحالة أعمل حاجة ضد اسمي، أنا لو المشهد ده اتعرض عليا وأنا مصحصحة مكنتش وافقت على الإطلاق".

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