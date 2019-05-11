وفاء عامر: أرفض تقديم أي مشهد خادش للحياء.. "أقعد في البيت أفضل لي"

قالت الفنانة وفاء عامر إنها أدت أدوار في بداية حياتها الفنية "مكنش ينفع تقول عليها لأ"، ولكنها حاليًا ترفض أداء أي دور في أي مسلسل أو عمل فني خادش للحياء، مضيفة "ده أنا أقعد في البيت أفضل لي"، على حد قولها.
وأضافت "عامر"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس": "إيه اللي يجبر واحدة زيي باسم عالي زيي أن تقوم بعمل مشهد به إيحاءات جنسية أو خادش للحياء، ده ربنا أكرمني بنعمة حب الناس، لية أقدم لهم حاجة زي دي؟".
وتابعت: "الناس متحفظين ويحبوا الفنان الصادق، أنا أقعد في البيت ومعملش مشاهد من النوعية دي".
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