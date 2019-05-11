سلي صيام طفلك في شهر رمضان بتعليمه صفة الإخلاص

يعتبر شهر رمضان بيئة خصبة لتعليم الأطفال العديد من الصفات الحسنة والعادات التي يفضل أن يتحلى بها طوال العام، ومن ضمن الصفات الحسنة هي "الإخلاص".

وقالت الدكتورة سلمى أبو اليزيد استشاري العلاقات الأسرية لـ"هن" إن هناك بعض الخطوات على الأم والأب أن يتبعوها حتى يساعدوا أطفالهم في اكتساب تلك الصفة ومنها:

حكي القصص الدينية، التي يوجد بها مواعظ عن الإخلاص.

تعويده على حكي ما حدث في المدرسة بالكامل، أو النادي.

تعويده على تنفيذ عمل خيري بشكل يومي، كمساعدة محتاج، وإخراج الصدقات، ترتيب المسجد، تقديم الماء للمصلين بين ركعات التراويح.

عمل نوته لتدوين المهام اليومية والأسبوعية، والشهرية بشكل دوري.

عدم الكذب أمام الطفل بحجه انه لا يلاحظ، فالطفل يلقط بعينه ويخزن.

يجب أن تكوني قدوة أمام طفلك حتى يستجيب لطلباتك ونصائحك بسهوله.

تعويده على الالتزام بالمواعيد سواء بالانتهاء من مهام معينه في المنزل، أو واجب مدرسي، وعند التنفيذ عليك تقديم هديه له من اختياره.

عمل نوته صغيرة لتدوين مواعيد تسليم مهامه.

على الأم والأب أن يكون لديهم ثقافه التشجيع والتحفيز.

يمكن أن تجلب الأم حيوان صغير يربه طفلها في المنزل.

تعويد الطفل على التعاون مع الغير، بتقديم المساعدة للمحتاج.

تعليم الطفل ثقافه الاعتذار وعدم المكابرة.

​