"سحور النهاردة".. طاجن فول بالسجق وسلطة زبادي

وجبة السحور رئيسية وهامة في شهر رمضان، فتساعد على تحسين الأداء الجسماني بالنهار، وفي حوار سابق للدكتور مجدي نزيه استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتعذية، قال إن العبرة في وجبة السحور ليست في كمية الطعام المتناولة، ولكن في نوعية الطعام الذي يتم تناوله، ونصح باختيار الطعام الذي لا يجهد المعدة.

وتقدم لك "هن" اليوم طاجن "الفول بالسجق" مع سلطة الزبادي، لسحور صحي ومفيد.

المكونات

كوب فول مدمس

200 جرام سجق

بصلة مفرومة

ثوم مفروم

فلفل حار

مكعبات طماطم

زيت

ملح، فلفل أسود "حسب الرغبة"

الطريقة

يشوح البصل في الزيت، وبعد دقيقتين يضاف الثوم ويقلب جيدا.

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يضاف السجق للبصل، ويقلب جيدا، ثم يضاف إليه مكعبات الطماطم.

يضاف الفول المدمس، ثم يرش فوقه الملح والفلفل الأسود، ويصب في طاجن ويدخل الفرن.

يدخل الطاجن الفرن ويغطى بـ"ورق الفويل"، ويترك لمدة 10 دقائق على نار متوسطة.

تجهز سلطة الزبادي

يبشر الخيار والنعناع مع "قرن فلفل حامي".

يضاف المزيج لكوبين من الزبادى ويقلب جيدا.

تضاف ملعقة من الثوم المفروم، والملح، للمزيج السابق مع الاستمرار في التقليب.

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