"أمك حلوة يا حمادة".. فنانات شابات يجسدن أدوار الأمهات بدراما رمضان

تتنافس العديد من الفنانات على إبراز مواهبهن التمثيلية، ليبرزن أنهن قادرات على أداء الأدوار المختلفة، مهما كانت تشكل مجازفة بالنسبة لهن، وأثارت الفنانتين سوزان نجم الدين وسارة التونسي جدلًا كبيرًا بين الجمهور المصري، بسبب طبيعة الأدوار اللاتي قمن بتجسيدها خلال السباق الرمضاني الحالي لعام 2019، فقدمن أدوار أمهات لفنانين يقاربوهن في السن.

سوزان نجم الدين

أثارت شخصية "صولا" التي تجسدها سوزان في مسلسل "ابن اصول" الذي يعرض حالياً على شاشة "dmc"، جدلاً بين الجمهور المصري، وخاصةً عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي، فتجسد والدة الفنان حمادة هلال، مستنكرين مدى تقارب سن الوالدة من ابنها.

ورغم تميز "سوزان"، وبراعتها في الدور، الإ انها أثارت تساؤلات عدة من رواد السوشيال ميديا، حول طبيعة قبولها للدور، والذي وصفوه بأنه لا يتناسب مع طبيعة عمرها، فتجمع العديد من مشاهد "حب التملك"، بين سوزان وحمادة خلال المسلسل، ويتسبب الأمر في نوع من الغيرة تصل إلى أقسام الشرطة.

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سارة التونسي

انتقادات عدة واجهها أسرة مسلسل" حكايتي" التي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري، بسبب الفنانة سارة التونسي​ التي تقوم بدور والدة ياسمين، فلم يقتنع بعض المشاهدين بها لكونها أصغر سناً منها، بحسب تعليقاتهم على مواقع السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، كما أن "الماكياج" لم ينجح في جعلها تقدم دور الأم بشكل يصدقه الجمهور، لأنها تؤدي دور سيدة كبيرة في السن، ومريضة بمرض السرطان.

صاحبة حساب "سما" رفضت تقبل دور "سارة" خلال المسلسل، وكتبت: "مش كانو قادرين يجيبوا واحده أكبر منها مش أصغر بجد والله إيه العبث ده مش قادره استوعب، مش شوية المكياج اللي على وشها والشعرتين البيض هيطلعوها كبيرة يعني".

وعلقت صاحبة حساب باسم "سالي" على دور "سارة" خلال أحداث المسلسل وقيامها بدور والدة ياسمين صبري، وقالت: "ملقوش حد أصغر من كدة يعمل الدور وبالنسبة للميك أب، أول مرة اشوف انتفاخات تحت العين بتطلع في الخدود، ليه مجبوش ممثلة سنها أكبر، كنّا هنتقبلها عادي والله".

وذكرت صاحبة حساب باسم " نهلة": "مش عارفه إيه ده بجد تصرفات عجيبه من قلة الممثلات حتى الأداء ضعيف جدًا مش بس هي مش مناسبه لدورها الموضوع مش موضوع سن بس الفنانة القديره عبله كامل كانت عاملة دور الأم وهي سنها كان تقريبا قريب من سن بناتها في مسلسل لن اعيش في جلباب أبي وكانت قمة الإبداع بجد".

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