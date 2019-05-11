انت الان تتابع تفاصيل خبر 40 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد شركة إسرائيلية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 11 مايو 2019 03:56 مساءً - تقدم أكثر من 40 ولاية أمريكية بدعوى قضائية ضد شركة "Teva" (تيفا) الدولية لإنتاج الأدوية، ومقرها في دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ متهمة إياها بـ"تآمر إجرامي" حققت من خلاله مليارات الدولارات.

وتنص الدعوى التي رفعتها الولايات الأمريكية، اليوم السبت، بعد تحقيق استمر خمس سنوات، على أنّ الشركة تقف وراء تآمر واسع بين منتجي الأدوية الجنسية لرفع أسعار منتجاتهم، بحسب ما نشرت "روسيا اليوم".

من جانبه قال المدعي العام في ولاية كونيتيكت، ويليام تونغ، الذي قدم الدعوى، إنّ هناك أدلة دامغة على تورط منتجي العقاقير الجنسية في تآمر إجرامي واسع لرفع أسعار الأدوية بشكل اصطناعي، ما جلب لهم مليارات الدولارات، مشدداً على أن هذا هو الجواب البسيط عن التساؤلات الكثيرة حول سبب غلاء الخدمات الطبية في الولايات المتحدة.

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وترى الدعوى أن هذا التآمر شمل أكثر من 100 نوع من الأدوية، ورفع سعر بعضها عشرة أضعاف.

كما أنّ الدعوى اتهمت أيضاً عشرات المسؤولين التنفيذيين السابقين والحاليين في الشركات المختصة في هذا المجال، ومن ضمنها "ميلان نيف"، وإحدى المؤسسات التابعة لـ"Pfizer Inc"، غير أن التحقيق يركز غالباً على Teva، حيث يعتقد أن كبار المسؤولين في الشركة تآمروا مع أهم منافسيهم بهدف التنسيق معهم بشأن الأسعار.

و"تيفا للصناعات الدوائية" هي شركة عالمية لصناعة الأدوية، وتعتبر من كبريات شركات تصنيع الدواء في العالم، حيث بلغت قيمتها السوقية في مطلع 2011 نحو 186 مليار شيكل (50 مليار دولار أمريكي تقريباً).

وتتخصص "تيفا" في إنتاج الأدوية الجنسية، وهي الأولى عالمياً في هذا المجال، وتنشط أيضاً في مجال أبحاث وتطوير الأدوية، وتملك الشركة مراكز للأبحاث والتطوير والإنتاج في الولايات المتحدة، و30 دولة أوروبية، ودول أخرى في العالم.