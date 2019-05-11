بعد وفاة لاعب كرة قدم بسببها.. 6 أضرار لتناول "الماء المثلج"

توفى لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 27 عامًا في بيرو، بعد شربه لكوب من الماء المثلج عقب عودته من المباراة، فكان اللاعب يشرب الماء بعد نهاية اللعب وحتى وصوله للمنزل بحسب رواية زوجته، ما أدى لتعرضه لأزمة قلبية عقب نهاية مباراة بالدوري المحلي، وتوفى على إثرها.

ويلعب لودوين فلوريز لصالح فريق لوس رانجرز، وقالت زوجته إنه لم يكن يشعر بأنه بخير بعد تناوله كوب من الماء المثلج، بينما كان جسمه لا يزال ساخنا بعد المباراة، لتفتح تلك الواقعة، الحديث مرة أخرى عن خطورة شرب الماء المثلج، فنشر موقع "health care" الطبي، أضرار عدة لشرب الماء المثلج، ومنها:

إبطاء عملية فقدان الوزن

من أضرار الماء المثلج، تصلب الدهون الموجودة داخل الجسم، وبالتالي صعوبة فقدان الوزن سوريعا، وبالتالي يحطم الماء المثلج أسطورة فقدان الوزن.

يتسبب في حدوث إمساك، حيث يجعل الطعام متصلبا أثناء مروره في الجسم، وكذلك يصل إلى الأمعاء، فيستدعي الذهاب للطبيب.

الترطيب

شرب الماء المثلج يؤدي إلى إبطاء عملية الترطيب في الجسم بدلاً من تسريعها، وهذا بسبب أن الجسم يحتاج إلى رفع درجة الحرارة المياة الصحيحة أولاً، قبل الاستفادة منها.

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الطاقة

شرب الماء المثلج يمكن أن يجعلك تشعر بالانتعاش ويحفزك على المدى القصير، إلا أنه في الواقع يستنزف طاقتك على المدى الطويل، وذلك لأن جسمك يجب أن يستخدم طاقة إضافية لتسخين الماء البارد الجليدي، وجعله يصل إلى متوسط ​​درجة حرارة الجسم.

اضطرابات المعدة

قد يؤدي شرب الماء المثلج إلى حدوث اضطرابات في المعدة، وألم في البطن وغثيان، وذلك لأن درجات الحرارة الباردة تكون مضادة للالتهابات، مما يؤدي إلى تراجع الأوعية الدموية.

انخفاض درجات القلب

شرب الماء المثلج يمكن أن يسبب انخفاض معدل ضربات القلب، وذلك لأن العصب المبهم خلف العنق يتأثر بالابتلاع المفاجئ للمياه المثلجة، فيتباطأ معدل ضربات القلب، حتى تصل درجة حرارة الجسم إلى التوازن مرة أخرى.

الصداع

عادة ما يصاب أشخاص بما يسمى "صداع التجميد" نتيجة تناول الآيس كريم أو الثلج المجروش، وللماء المثلج نفس التأثير تقريبا، كما أنه يسبب قشعريرة في العديد من الأعصاب الحساسة في العمود الفقري، وتقوم على الفور بنقل الرسائل إلى الدماغ، والتي بدورها تسبب الصداع.

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