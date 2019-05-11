"اتحاد أمهات مصر": صعوبة بامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

قالت عبير أحمد مؤسس "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم"، إن الاتحاد رصد صعوبة امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية، في إمتحانات نهاية العام الدراسي، اليوم السبت.
وأكدت "عبير"، في بيان لها، أن الامتحان شهد صعوبة في أغلب المحافظات بينما جاء متوسط في محافظات أخرى، موضحة أن امتحان اللغة العربية في محافظة القاهرة تضمن أسئلة تحتاج لوقت كبير في الإجابة عليها وصعوبة بعضها، بينما جاء سهلاً بمحافظة الجيزة، ولم يرصد الاتحاد أي شكاوى حوله.
وتابعت "عبير" في بيانها: "امتحان اللغة العربية بمحافظة الإسكندرية جاء في غاية الصعوبة وتضمن أسئلة تعجيزية وصعوبة في النحو والتعبير والإملاء، ونفس الأمر في محافظتي الشرقية والبحر الأحمر حيث شهدت صعوبة وأسئلة غير مباشرة"، مشيرة إلي أن عدد من أولياء الأمور وصفوا ذلك بان "واضع الامتحان بيتفزلك"، بحسب قولها.
كما شهدت الامتحانات صعوبة في محافظتي الفيوم ودمياط، وتضمن الامتحان صعوبة في عدد من الأسئلة التي تحتاج لوقت طويل وصعوبة في النحو وأسئلة غير مباشرة.
وأكدت "عبير"، سهولة الامتحان في محافظة الغربية، حيث جاءت الأسئلة واضحة ومباشرة من المنهج وبنفس مستوى امتحان العام الماضي، بحسب أولياء الأمور والطلاب.
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