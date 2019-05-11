وفاة عروس في "شهر العسل" بسريلانكا.. وزوجها يرفض العودة دونها

بعد علاقة حب دامت 3 أعوام بين البريطاني كيلان تشانداريا، وحبيبته أوشيلا باتيل، قررا عقد قرانهما في لندن خلال شهر أبريل الماضي، لتبدأ بعد ذلك جولتهما في "شهر العسل"، فكانت سريلانكا هي أولى محطاتهما.

وبعد وصول الزوجان إلى سريلانكا، حدث ما لم يكن بالحسبان، حيث أصيب العروسان بمرض أثناء إقامتهما في فندق بمدينة غال الساحلية، ودخلا المستشفى، وهناك لفظت العروس الثلاثينية أنفاسها الأخيرة، بحسب ما ذكرته "بي بي سي".

وبدأت السلطات السريلانكية التحقيق في وفاة العروس، لتقرر منع مغادرة العريس "تشانداريا"من البلاد حتى ينتهى التحقيق.

وتتابع وزارة الخارجية البريطانية التحقيق مع تشانداريا، حيث قال متحدث باسم الخارجية البريطانية: "نحن ندعم الرجل البريطاني في سريلانكا، ويقدم له كادر قنصليتنا النصيحة في محنته في الخارج ونحن على اتصال مع السلطات السريلانكية".

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ويعاني العريس من فقدان عروسه، التي جمعته بها قصة حب، وقال: "ما زلت أحدثها كل ليلة، ولا أريد أن أغادر من دونها.. أشعر كما لو أن العالم كله ضدي.. فمن الصعب علي أن أفعل أي شيء".

ورأى "تشاندرايا" أن شعوره بفقدان زوجته يزيد مع مرور الزمن، متابعا: "لا أعتقد أن مرحلة الحزن والفقدان الحقيقية قد بدأت بعد".

وبعد وفاة العروس مباشرة سمح لـ"تشانداريا" مغادرة سريلانكا، لكنه رفض المغادرة دون جثمان زوجته، وبعد ذلك منعت السلطات مغادرته حتى انتهاء التحقيق الحكومي في وفاة زوجته.

وذكر: "لا أشعر أن من الصواب تركها هنا.. أريد العودة إلى البيت وزوجتي معي، لأودعها الوداع الأخير".

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