فطار اليوم "بطاطس فرن" ورز بالشعرية وكاسترد بالفراولة

نقدم لك اليوم فطار بسيط وسريع يمكن تجهيزه في وقت بسيط، وذلك لتسهيل مهام المرأة العاملة، وإليك فطار اليوم.

المكونات

4 حبات بطاطس مقطعة حلقات

2 كوب عصير طماطم

ملح، فلفل أسود، بهارات، بابريكا "حسب الرغبة"

فرخة متوسطة الحجم مقطعة 8 قطع.

بصلة مقطعة حلقات

الطريقة

بملعقة من الزيت تذبل البصل ثم يصب فوقها عصير الطماطم.

يضاف الملح والفلفل الأسود والبهارات والبابريكا للطماطم ويقلب جيدا.

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يضاف حلقات البطاطس للطماطم، ثم يدخل القالب في الفرن.

يغسل الدجاج جيدا ويتبل بالملح والفلفل الأسود وبصله مبشوره، ثم توزع على البطاطس وتغطي بورق الفويل.

بعد مرور 30 دقيقة، تزال أوراق الفويل ويبقى القالب في الفرن، حتى تأخرذ الفراخ اللون الذهبي.

في أناء منفصل تحمر الشعرية حتى تأخذ اللون الذهبي، ثم يضاف إليها الأرز.

يضاف الملح والفلفل الأسود ويقلب جيدا ثم يضاف المرق أو الماء بزيادة نسبتها عن الأرز مقدار عقلة الأصبع، ويقلب جيدا ثم يغطى.

يوضع الأرز على نار متوسطه ولا يجرى فتح الفرن، إلا بعد مرور 10 دقائق ثم يقلب ويغطى مرة أخرى.

تقدم البطاطس مع الأرز والسلطة الخضراء.

وبعد الفطار بمده لا تقل عن ساعتين، يمكن تقديم الكاسترد المزين بقطع الفراولة.

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