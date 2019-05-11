منيو العزاب ..اليوم السادس: كفتة داود باشا.. وكنافة بورمة

يهل علينا شهر رمضان الكريم، وتأتي معه الحيرة التي تقع فيها كل سيدة وربة بيت، بسبب "المنيو" الذي يجب تقديمه كل يوم على المائدة الرمضانية، وهو الأمر الذي يقع فيه الشباب والشابات المغتربين، فيتجدد تفكيرهم يوميا في تناول وجبات سريعة، تكلفهم أموالا طائلة.

ويقدم "هُن" وجبة سريعة يمكن للمغترب إعدادها بكل سهولة ويسر.

كفتة داود باشا

المكونات

لحمة مفرومة

بقدونس مفروم فرمًا ناعمًا

نصف كوب بصل مفروم فرمًا ناعمًا

ملعقة زيت نباتي

ملعقة كبيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

مكونات الصلصة

2 بصلة كبيرة مقطعتان إلى شرائح

ملعقة زيت

2 ملعقة كبيرة من الدقيق

مرقة دجاج

ملح وفلفل حسب الرغبة

ملعقة صغيرة بهارات

ملعقة صغيرة بابريكا

كوب ماء مغلى أو شوربة

طريقة التحضير

1- ضعي اللحم والبقدونس والبصل في وعاء، ونكّهي بالفلفل الأسود والملح.

2- ادعكي المكوّنات جيدا حتى تتجانس، ثمّ شكّلي كرات متوسّطة الحجم.

3- حمّي الزيت في مقلاة على حرارة متوسّطة ثمّ اقلي به كرات الكفتة مع تقليبها من وقت لآخر حتى تنضج.

4- لتحضير الصلصة: حمّي الزيت على حرارة متوسّطة ثمّ أضيفي إليه البصل حتى يتغيّر لونه.

5- أضيفي الثوم والطماطم ونكّهي بالملح والفلفل الأسود بحسب رغبتك واتركي المزيج يغلي على نار هادئة لحوالى 7 دقائق.

6- في طبق التقديم، ضعي كرات اللحم واسكبي فوقها صلصة الطماطم.

7- وأخيرا اسكبي الكفتة في الطبق وقدّميها على سفرتك ساخنة.

الشوربة

شوربة البطاطس بالجبن

المكونات

4 حبات بطاطس

2 كوب حليب

2 حبة بصل مفروم ناعم

3 أكواب مرق اللحم أو الدجاج

3 أكواب ماء لسلق البطاطس

ربع كوب زبدة أو زيت نباتي

ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة دقيق

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2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ربع كوب جبنة شيدر مبروشة

ربع ملعقة عصير ليمون

طريقة التحضير

1- نقشر البطاطا والبصل ونفرمهما فرما ناعما.

2- نضع الماء على النار ونضيف البصل والبطاطا.

3- نترك الخليط يغلي ربع ساعة لينضج.

4- نهرِس البطاطا والبصل، ونضيفهما إلى مرق اللحم أو الدجاج.

5- نحمر الدقيق بالزبدة قليلا، ونضيف إليه الحليب بالتدريج، مع التحريك المستمر.

6- نضيف مزيج الحليب والدقيق إلى البطاطا المهروسة والمرق، ونضعهم على النار.

7- نحرك المكونات على نار متوسطة حتى تغلي.

8- نترك حساء البطاطس يغلي على نار هادئة 10 دقائق.

9- نضيف الجبن المبروش والبقدونس وعصير الليمون، ويقدم ساخنا مع الخبز المحمص.

الحلويات

مكونات الكنافة البورمة

1/2 كيلو كنافة

زبدة سائلة

كوب فستق

ملعقة كبيرة سكر بودرة

ماء ورد

شربات

طريقة تحضير الكنافة البورمة

1- افردي الكنافة، على وعاء مسطح.

2- ادهني الكنافة بالزبدة عقب فردها.

3- حمَّصي الفستق على النار، مع ماء الورد والسكر.

4- قومي بحشو الكنافة بالفستق، ولفيها بشكل مبروم.

5- ادهني صينية بالزبدة، وضعي فيها الكنافة الملفوفة، عقب تقطيعها، ثم ضعي جزءًا من الزبدة على الوجه.

6- انتظري حتى تنضج وتبرد، واسكبي عليها الشربات الساخن، وقدميها.

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