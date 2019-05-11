انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور: عجوز فرنسي يقضي 122 يوماً داخل برميل وسط البحر! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 11 مايو 2019 01:53 مساءً - عبر مغامر فرنسي، يبلغ من العمر 72 عاماً، المحيط الأطلسي بنجاح في كبسولة على شكل برميل، ووصل إلى جزيرة مارتينيك الكاريبية.

وبدأ جان جاك سافين رحلته في أواخر ديسمبر من العام الماضي، من جزيرة إلهييرو في جزر الكناري الإسبانية، واعتمد على تيارات المحيط وحدها لدفع الكبسولة عبر المحيط الأطلسي، بحسب ما أوردت "بي بي سي"، الجمعة.

وأعلن سافين نجاح رحلته في 27 أبريل، عندما دخل منطقة البحر الكاريبي بعد أن أمضى 122 يوماً في البحر.

وأوضح سافين في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن ناقلة نفط هولندية انتشلته في البداية مع البرميل في مياه البحر الكاريبي وأوصلته إلى جزيرة سينت أوستاتيوس الهولندية الصغيرة.

وبعد بضعة أيام أحضره زورق فرنسي إلى القسم الخارجي الفرنسي في جزيرة مارتينيك.

سافين قال بعد وصوله إلى جزيرة مارتينيك: "لقد كانت رحلة مبهجة، ولكنها كانت محفوفة بالمخاطر أيضاً".

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وأمضى سافين، المظلي العسكري السابق، أكثر من أربعة أشهر في البرميل، الذي يبلغ طوله 3 أمتار وعرضه 2.10 متر.

ويحتوي البرميل على سرير للنوم ومطبخ ومخزن، وله فتحة في الأرض تمكَّن سافين من مشاهدة الأسماك العابرة من خلالها.

الكبسولة صُممت لتكون مقاومة للأمواج والهجمات المحتملة من قبل حيتان أوركا القاتلة، واستخدمت لوحة شمسية لتوليد الطاقة من أجل تأمين الاتصالات وتحديد المواقع.

واعتمد سافين في غذائه بشكل رئيسي على بعض الأطعمة المجففة، وأيضاً الأسماك الطازجة التي كان يصطادها، بالإضافة إلى الإمدادات التي كانت تقدمها السفن التي مرت به خلال رحلته.

واعتمد، إلى حدٍّ كبير، في تمويل رحلته هذه على تبرعات شعبية.

وعندما انطلق سافين في رحلته، في ديسمبر، قال مازحاً إنه "يتمنى" أن ينتهي به المطاف في جزيرة فرنسية مثل مارتينيك أو غوادالوب.

وخلال الرحلة عكف المغامر السبعيني على كتابة عمل عن التجربة، يعتزم نشره في وقت لاحق من هذا العام.