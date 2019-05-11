قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن النساء أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي وخاصة قبل فترة حدوث الطمث للسيدات.

وأضاف خلال برنامج "ربي زدني علما"، المعروض على قناة "صدى البلد"، أن العلم الحديث لم يتوصل حتى الآن إلى سبب حدوث الصداع النصفي، وأن علاج ذلك النوع من الصداع أصبح سخيفا.

وأكد أنه لم يعد هناك اعتماد على الأدوية القديمة للعلاج منه، نظرا لأن لها ضرر وتأثير سلبي على الشريان التاجي وحل محلها أدوية أخرى، خاصة أن عدد المرضى الذين يتناولون الأسبرين ويأخذون أدوية تمنع التصاق الصفائح لحماية بالشريان التاجي عدد كبير جدا.

وأشار إلى أن هناك نوع آخر من الصداع يصيب الشخص الذي يتعرض لضغط نفسي من خلال ضغوط الحياة المختلفة، ويعتقد حينها أن لديه ورم في المخ وأنه مصاب بمرض الجيوب الأنفية وفي النهاية لديه ضغط ناتج عن الضغط النفسي.

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