1.5 مليون دولار تكلفة الإعداد لولادة ابن الأمير هاري وميجان ماركل

تكلفت ولادة طفل الأمير هاري وزوجته، دوقة ساسيكس ميجان ماركل، ما يقارب الـ1.5 مليون دولار، حيث وضعت مولودها في أحد المستشفيات الخاصة بإنجلترا.

وبلغت تكلفت ولادة "ميجان" 26 ألف دولار، مقابل عملية الولادة، بينما أنفقت هي نحو 650 ألف دولار على ملابسها خلال الأشهر الأولى من حملها، بحسب ما ذكرته "سبوتينك" نقلًا عن صحيفة "ميرور" البريطانية.

وارتدت "ميجان" 75 قطعة ملابس من مختلف بيوت الأزياء العالمية مثل "ديور، وجيفنشي"، حتى تتمكن من الخضوع لجلسات التصوير المميزة.

بينما أنفق هاري حوالي 195 ألف دولار، لتجهيز حضانة خاصة بالطفل الجديد في قصرهما.

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ووضعت دوقة ساسيكس، مولودها الأول من الأمير هاري، يوم الإثنين الماضي، حيث أعلنا عبر حسابيهما على "إنستجرام"، أنهما أطلقا على الصغير اسم "آرتشي هاريسون ماونتباتن وندسور".

وأوضحت مجلة "People" الأمريكية، إن اسم "آرتشي" هو تصغير لاسم آرتشيبولد، وهو يعني الصادق والجريء والشجاع، وهو اسم أيضًا يعبر عن اعتزاز والدته ميجان ماركل بثقافتها الأمريكية.

أما الاسم الثاني هاريسون، فهو يعني باللغة الإنجليزية Harry's Son أي "ابن هاري"، ويعتبر ذلك أمرا لطيفا يعبر عن اعتزاز الأمير هاري بمولوده الأول، أما عن الجزء الثالث من الاسم أو اللقب "ماونتباتن ويندسور" فهو يعتبر نزولًا على التقليد البريطاني بمنح هذا اللقب لكل المولودين من نسل الملكة إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا.

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