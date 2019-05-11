ما حكم استخدام كريم مرطب و"صن بلوك" في نهار رمضان؟

حالة من الحيرة، تنتاب العديد من الفتيات عند استخدامهن كريمات الترطيب أو الواقي من الشمس "صن بلوك" في نهار رمضان، خوفًا من حرمانية ذلك على صيامهن.

أوضح الدكتور علي محمد الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، الحكم الشرعي لتلك المسألة الفقهية، بأنه لا حرج في استخدام كريم الترطيب أو "صن بلوك"، لترطيب أو علاج البشرة، مضيفًا: "ده حتى المرهم في العين مش بيأثر على الصيام".

وتابع "الأزهري" لـ"هن"، أنه يجوز استعمال كريم موحد لون البشرة "فونديشان"، ومستحضر الجميل الخاص بحجب الهالات السوداء "كونسينر" في رمضان.

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