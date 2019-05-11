الأخضر النعناعي أحدث صيحات صنادل الصيف 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
يتربع الأخضر النعناعي على عرش ألوان موضة الصنادل في صيف 2019 ليمنح المرأة إطلالة مشرقة تشيع أجواء البهجة والانطلاق.
وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا شولتس أن الأخضر النعناعي يتمتع بطابع رومانسي حالم، كما أنه يغازل كل ألوان البشرة، مشيرة إلى أنه يزين هذا الموسم الصنادل المسطحة والصنادل ذات الكعب العالي على حد سواء.
وأضافت شولتس أنه يمكن تنسيق الصندل المزدان بالأخضر النعناعي وذي الكعب العالي مع فستان صيفي يزدان بنقوش الزهور الحالمة للحصول على إطلالة أنيقة، بينما يمكن تنسيق صندل مسطح مع سروال جينز بقصّة التنورة وتيشيرت للحصول على إطلالة كاجوال.
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