القصّة الهندسية تزين الشعر القصير في صيف 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) تزين القصّة الهندسية الشعر القصير في صيف 2019 لتمنح المرأة إطلالة جريئة تساير روح العصر. وأوضحت الرابطة المركزية لمصففي الشعر الألمان أن الشعر القصير يتألق هذا الصيف بقصّة ذات أركان وحواف، والتي تبدو بارزة للعيان عند تصفيف الشعر بشكل أملس. وأضافت الرابطة أنه يمكن تحويل هذه القصّة لتلائم المناسبات المسائية كالحفلات من خلال تجعيد الشعر؛ حيث تتمتع القصّة بمزيد من الكثافة لتخطف الأنظار.

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